Александр Розенбаум огорошил всех неожиданным заявлением по поводу нынешнего прохладного лета. По его мнению, погоду нам испортили инопланетяне. Причем, намеренно, испытывая землян на прочность.

Розенбаум предположил, что наступившие холода – следствие воздействия климатической бомбы, которую разработали пришельцы, чтобы испытать человечество на выносливость, пишут "Актуальные новости". Артист не исключает, что гуманоиды с какой-нибудь звезды подвергают жителей Земли разным тестам и следят за этим.

Насколько серьезны умозаключения барда, неизвестно, но погода действительно не соответствует климатическим нормам. Ученые же обвиняют в аномалии китайский спутник «Мо-Цзы», который якобы проводит на орбите квантовые эксперименты.