Югорские нефтяники переходят на безотходное производство

Югре удалось снизить число нефтеразливов в округе в 1,5 раза за последние 10 лет, при этом площадь земель, загрязненных нефтью на территории округа сократилась почти на 50%, сообщили в региональном Природнадзоре.

Как подчеркнула начальник Управления экологической безопасности и природопользования компании «Сургутнефтегаз» Любовь Малышкина, «если 15 лет назад на объектах инфраструктуры компании за год происходило порядка 40 нефтеразливов, то в 2016-м году произошло всего 8 подобных случаев. Более того, основной причиной утечек и разливов нефти являются не технические неисправности, а несанкционированные врезки в нефтепроводы, которые не только наносят экономический ущерб нефтяникам, но и приводят к экологическим проблемам».

В нынешнем году на капитальный ремонт трубопроводов Сургутнефтегаза планируется выделить около 5 млрд. рублей. Среди первоочередных проектов – трубопроводы на особо охраняемых природных территориях. К примеру, в районе озера Имлор, которое у коренных народов Севера считается священным, промысловые трубопроводы уже обновлены. В2015 году был введен в эксплуатацию новый завод Сургутнефтегаза по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы, с тех пор количество аварий стало стремиться к нулю. «Компания ставит перед собой задачу в 2019 году полностью перейти на использование защищенных от коррозии труб и тем самым обеспечить безаварийную эксплуатацию нефтегазосборных сетей», - подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Нуряев.

Еще одним ключевым показателем экологической безопасности нефтедобычи и нефтепереработки является высокий уровень утилизации ПНГ – попутного нефятного газа. Нефтяные компании Югры вышли на 95% уровень эффективной переработки попутного нефтяного газа в соответствии с требованиями Правительства РФ. «В идеале степень утилизации ПНГ должна быть близкой к 100%, и мы стремимся к этому - отметил вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев. – Но здесь нужны не только инвестиции, но и самые новые технологии, воля нефтяных компаний, выстроенная на высоком уровне организационная работа. Это одна из приоритетных задач властей округа».

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщала, что только за последние пять лет предприятия округа инвестировали в охрану окружающей среды около 300 миллиардов рублей, большая часть из которых была направлена на проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа. Глава региона акцентировала, что за последние три года в Югре был потушен каждый второй нефтяной факел.

Компания «Сургутнефтегаз» эффективно утилизирует 99% ПНГ еще с 2012 года, лидируя в этой области среди всех нефтедобывающих компаний России, обладая собственными мощностями по переработке попутного нефтяного газа и производству электроэнергии. Рациональное использование ПНГ позволяет сургутским нефтяникам, в частности,обеспечивать электричеством объекты собственной инфраструктуры.

Инновационные технологии используются при утилизации и переработке отходов. Уже почти 20 лет в компании эксплуатируются мобильные установки по зачистке резервуаров, специальная техника для сбора и транспортировки нефтешламов и установки для их обезвреживания. В Сургутнефтегазе утилизируют и обезвреживают 100% образующихся нефтешламов и отработанных масел, а также автомобильных покрышек, которые перерабатываются в резиновую крошку, используемую в качестве модификатора асфальта при строительстве новых автодорог в России. Собственный цех по переработке бумаги и картона позволяет принимать и перерабатывать не только макулатуру от внутреннего документооборота, но и поддерживать в рамках Года Экологии такие окружные программы, как «Макулатура, сдавайся!», в рамках которой школьники и студенты Югры планируют собрать около 100 тонн бумажного вторсырья.

«Молодежные экологические движения собирают макулатуру и существует проблема, куда ее девать, пока отсутствует сеть по сбору вторсырья. У нас есть мощности, это не сложная технология, но нужно организовать процесс сбора макулатуры. По предложению губернатора нас включили в этот проект, чтобы собранную макулатуру мы принимали, перерабатывали, отправляли на повторное использование. И, таким образом, нашли возможность финансировать молодежные и детские экологические движения», - пояснила Любовь Малышкина.