Минфин работает над вариантом «автоподписки» на пенсионные накопления

Минфин дорабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и уже на следующей неделе внесет ее в правительство. Предлагается автоматически подключать наемных сотрудников к ИПК, остальным регистрироваться самим.



Однако в этом варианте есть одно «но»: подписка по умолчанию, без письменного согласия сотрудника противоречит Гражданскому кодексу. Согласно доработанному варианту, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, где будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна значиться обязательная фраза об участии сотрудника в ИПК. Чтобы отказаться от «автоподписки», работник должен подать заявление в кадровую службу, поясняют «Ведомости».



Внедрение обновленной системы пенсионных накоплений запланировано на начало 2019 года.



