Автомобили столичного каршеринга оборудуют алкозамками

Автомобили каршеринговых компаний Москвы до конца года оснастят специальными алкозамками — приборами, которые блокируют управление автомобилем в нетрезвом виде. От новой системы отказался только BelkaCar.

«Делимобиль», Car5 и YouDrive одобряют эту идею и приступят к ее реализации в ближайшее время.

Для разблокировки автомобиля, оснащенного алкозамком, водитель должен пройти проверку на алкотестере. Если прибор идентифицирует у водителя наличие алкоголя в организме, управлять автомобилем будет невозможно.

Для тех, кто не знает: каршеринг — вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Даже владельцы авто прибегают к услугам операторов данного сервиса. Как показывает статистика, почти 60% автовладельце-москвичей пользуются каршерингом.



