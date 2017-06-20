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Лавров заявил об отсутствии дискриминации геев в России

20 июня 2017, 23:30 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров заявил об отсутствии дискриминации геев в России
фото: globallookpress.com

Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека, касающееся российского закона о гей-пропаганде, прокомментировал глава МИД РФ.

Сергей Лавров отметил: власти России не занимаются преследованием своих граждан за ту или иную ориентацию. В том числе не подвергаются дискриминации в стране, по словам Лаврова, и гомосексуалисты.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что ЕСПЧ признал закон о запрете гей-пропаганды в России неправомерным. Инициатор принятия данного документа Виталий Милонов считает, что Москва не должна обращать внимания на это решение. Также депутат Госдумы посоветовал всем противникам закона уезжать из России на Украину.

 

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