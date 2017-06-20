Деньги для предпринимателя: от где взять до куда деть

В минувшую среду в Краснодаре состоялась мини-конференция в форме бизнес-завтрака "Как привлечь финансы для бизнеса?". Это одно из мероприятий международной образовательной программы для растущих бизнесов "ScaleUp", которая второй год реализуется в Краснодаре при поддержке Краснодарского краевого отделения всероссийской бизнес-ассоциации "ОПОРА РОССИИ". В мини-конференции приняли участие слушатели программы, их наставники, бизнес-тренеры, предприниматели юга России, эксперты финансового рынка.

Деловые завтраки, которые проводит краевая ОПОРА РОССИИ, традиционно вызывают большой интерес бизнес-сообщества, поскольку позволяют услышать выступления интересных спикеров и расширить круг полезных знакомств. Но разговор о деньгах придал встрече предпринимателей дополнительную привлекательность, так как деньги - это то, чего всегда не хватает даже развитым, крепким бизнесам.









О привлечении средств господдержки рассказала Александра Целищева, заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства. Господдержка для субъектов малого и среднего бизнеса бизнеса, по словам Александры, осуществляется в Краснодарском крае при посредничестве Фонда микрофинансирования, Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда. Эти три организации реализуют весь комплекс помощи: от микрозаймов, субсидий, до бесплатных консультаций по вопросам организации и развития бизнеса. На государственные средства также проводятся обучающие бизнес-семинары, бесплатное обучение предпринимателей, нуждающихся в знаниях.









Александра сообщила, что Центр поддержки предпринимателей Краснодарского края предоставляет бесплатные консультации предпринимателям по вопросам ведения бизнеса по многоканальному номеру 8-800-707-07-11, а также оказывает консультационные услуги новичкам в подготовке документов и предоставлении заявок на получение микрозаймов. В Центре поддержки предпринимательства помогут составить бизнес-план, дать советы по продвижению бизнеса, подскажут, как провести маркетинговые исследования, разработать фирменный стиль и иное.

Фонд микрофинансирования края предоставляет микрозаймы: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Условия: сумма микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) до 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно. Процентная ставка по микрозайму составляет 8,25 % годовых. В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по микрозайму применяется дифференцированная система платежа.

Спикер обратила особое внимание на условия предоставления микрозайма: желающий получить займ должен быть зарегистрирован в налоговом органе на территории Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.









Алгоритм действий предпринимателя, находящегося в поиске финансов, предложил аудитории Сергей Сичкар, управляющий партнер «Арка Групп». Он рассказал, как подготовить бизнес к инвестированию или кредитованию: от проработки идеи и концепта до бизнес-плана, подготовки презентации до технологии поиска инвестора и совершения самой сделки.

О проектных приемах привлечения инвестиций, используя неочевидные источники финансирования и о том, как привлекать деньги в бизнес, ориентируясь на рынок, - рассказал Дмитрий Кобец, бизнес-тренер (г. Ростов-на-Дону). Он предложил предпринимателям задействовать ресурс клиентов, партнеров и даже конкурентов.

Модератором конференции выступила Елена Крекнина, исполнительный директор ККО "ОПОРА РОССИИ", куратор программы "ScaleUp" для растущего бизнеса в Краснодарском крае. Комментируя итоги бизнес-завтрака, она заметила: «В ходе мини-конференции предпринимателям была предложена небольшая игра: выбрать за своими столиками того, кому коллеги, будь они кредиторами или инвесторами, бы дали деньги на развитие в первую очередь. Предприниматели поясняли выбор: «давно его знаю», «доверяю ему», «он хороший человек», « у него много идей». И ни разу не прозвучала мысль: «я смогу на нем заработать».

Меж тем, кредиторы и инвесторы – не благотворители, их интересует, в первую очередь, отдача от инвестируемых ими проектов - быстрая, от выданных кредитов – погашения строго по графику или с его опережением, а это значит: хочешь получить деньги – проникнись психологией дающего эти средства и соответствуй его ожиданиям».

Во время нетворкинга – свободного общения - предприниматели обменялись мнениями, идеями и практическим опытом. Бизнес-завтрак позволил участникам не только обсудить способы привлечения финансов в свой бизнес, но и договориться о создании новых совместных проектов. Поговорили и о безрисковых формах получения денег: грантах, конкурсах. Отдельно обсудили возможности развития через – капитализацию - наращивание капитала, когда деньги не привлекаются извне, а для расширения производства используют прибыль собственного бизнеса. В том случае предприниматель ничем рискует, не должен искать деньги на стороне и зависеть от точности сроков и объемов выполнения обязательств. В обсуждении также зашла речь и привлечении средств на проекты ( как правило, социальные) посредством сбора средств под привлекательную идею (краудфандинг).

"Для любого бизнеса деньги – это инструмент развития, и денег обычно не хватает. Потребность в финансах есть и у новичков, и у перспективных прибыльных организаций с обширной клиентской базой. Деловые знакомства, которые возникают на наших мероприятиях, помогают предпринимателям обмениваться опытом, контактами, идеями, в том числе дают возможность их реализовывать", - прокомментировал событие председатель ККО "ОПОРА РОССИИ" Даниэль Башмаков.