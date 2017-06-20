Начальник отдела чартерных и блочных перевозок ПАО "Аэрофлот" Дмитрий Купко задержан на рабочем месте в офисе. По предварительным данным, задержание не связано с рабочей деятельностью Купко.

Менеджер "Аэрофлота" фигурирует в трех уголовных делах, пишут СМИ. В пресс-службе авиакомпании пока не комментируют задержание сотрудника.

В случае, если обвинения найдут подтверждение, Купко тут же будет уволен, передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.