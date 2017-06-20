Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный под прозвищем Хирург, прокомментировал санкции США в отношении байк-центра, основанного мотоклубом.

Он предположил, что американские власти вскоре введут санкции в отношении всего, что связано с волком, и запретят и волку вступать в финансовые отношения с США.

Хирургу приятно такое внимание к организации со стороны властей США. "Значит, мы, видимо, делаем что-то достойное, что-то большое – и у нас получается", — подчеркнул Залдостанов. "Здорово, что такое уважаемое министерство в США не забывает «Ночных волков», и мы сделаем все, чтобы они продолжали о нас помнить. Поэтому приглашаем и их, и всех американцев на байк-шоу «Русский реактор» в августе в Севастополе".

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении 38 частных лиц и организаций России.