Владимир Путин предостерег ОП от работы с министерствами на Западе

Глава государства Владимир Путин предостерег членов ОП от работы с официальными западными структурами, в том числе, с министерствами, которые выполняют в отношении России определенные задачи.

Как отметил Путин, бюрократии там гораздо больше, государство с нашим по жесткости не сравнить. "Там никакой расхлябанности нет", - сказал президент.

Он добавил, для того чтобы работа была эффективной, нельзя работать "напрямую с какими-то официальными структурами за границей", передает ТАСС.

Глава государства поздравил всех собравшихся с формированием нового состава ОП и пожелал успехов в работе.





