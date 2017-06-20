Сменившая имидж Максакова считает, что муж был бы ею доволен

Мария Максакова появилась на открытии международной выставки "Хрупкое стояние" в одной из киевских галерей в новом имидже. Для мероприятия певица выбрала необычный образ: она надела светлый брючный костюм и меховой жилет.

Максакова сделала довольно яркий макияж и необычную для нее укладку. Сопровождал ее друг, арт-критик и куратор Константин Дорошенко. По мнению светских обозревателей Максакова выглядела сногсшибательно.

"Я знаю одно: Денис был бы мной доволен", – коротко высказалась Максакова в Facebook.

Ранее сообщалось, что известная исполнительница Мария Максакова порадовала общественность во время недавнего выступления. Певица спела с хором на концерте духовной музыки так, что у зрителей затаилось дыхание.