В Следственном комитете уборщицы объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Уборщицы, работавшие в шести зданиях московского Следственного комитета, объявили забастовку.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, уборщицы, а также сантехники и грузчики отказались выходить на работу из-за того, что им не платили зарплату в течение трех месяцев. Через некоторое время руководство СК вызвало к себе представителей фирмы, ответственной за уборку зданий. Предприниматели к следователям не пришли, на данный момент их местонахождение неизвестно. Ранее за проведение работ организации было выплачено 10 млн рублей, с которыми и скрылись бизнесмены.

Недавно СК заключил договор с новой фирмой, которая набрала новых уборщиц.