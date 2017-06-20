Мосгорсуд отказался вернуть Маре Багдасарян водительские права

Решение о лишении Мары Багдасарян водительских прав пересмотрено не будет. Соответствующий вердикт сегодня вынес Мосгорсуд.

Напомним, у получившей скандальную известность уличной гонщицы отобрали водительское удостоверение на неопределенный срок в конце марта текущего года. Причиной этого шага стало то, что Багдасарян, как следует из представленных на суде медицинских справок, страдает эпилепсией.

Юристы стритрейсерши попытались обжаловать данное решение, однако суд счел их доводы неубедительными.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что суд оставил в силе приговор Багдасарян за подделку больничного листа.