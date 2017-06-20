В Госдуму внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Министерство внутренних дел внесло в Госдуму законопроект об обязательном снятии отпечатков пальцев у всех прибывающих иностранцев. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Абсолютно все иностранные граждане, приезжающие в Россию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации по месту жительства и по месту прибывания.

Проект вносится в связи с выявлением в 2016 году 26 тыс. мигрантов, которые пытались пересечь границу по чужим документам.