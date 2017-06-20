Госдума предлагает создать государственный алиментный фонд

В Госдуме обсуждались вопросы совершенствования законодательства об алиментах. По итогам принят документ, предлагающий основать фонд по выплате алиментов детям, родители которых уклоняются от этого.

"Ребенка надо воспитывать, одевать, кормить, учить, и жизнь сегодня сложная. Естественно, алименты - это один из источников доходов для семьи, которая стала неполной", - подчеркнула глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она привела данные, в соответствии с которыми в 2016 году в России было 10 млн детей, которые остались в неполных семьях.

Указанная инициатива уже направлена для обсуждения в комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.