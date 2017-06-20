«Гринландию» посетит Алексей Воевода

XXV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, пройдет в этом году 21-23 июля.

Программа обещает быть насыщенной: творческие мастерские, педагогический лагерь, детский городок, показательные выступления МЧС, различные спортивные соревнования... Словом, каждый сможет найти себе занятие по душе.

Ожидается на поляне и целая плеяда известных людей. О своей готовности приехать на «Гринландию» сообщил двукратный олимпийский чемпион по бобслею и трехкратный чемпион мира по армрестлингу, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода.

- Меня пригласил на «Гринландию» мой друг и коллега Олег Валенчук, - рассказал Алексей Воевода. - Организаторы фестиваля обещают очень много мероприятий, в том числе спортивной направленности. Для меня «Гринландия» – это уникальный сплав творчества и здорового образа жизни. Я обязательно приеду на поляну в Бошарово, где буду судить соревнования по армрестлингу. Надеюсь, что и самому удастся побороться с вятскими силачами. А победители турнира получат от меня специальные призы.

Не чужд Алексей Воевода и песенного творчества. Олимпийский чемпион рассказал, что сам очень любит петь и готов выступить на главной сцене «Гринландии».