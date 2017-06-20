Первые дипломы об окончании курсов по управлению садоводческими некоммерческими объединениями всероссийского Университета садоводов - новой совместной образовательной инициативы общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (оператора партпроекта « Дом садовода - опора семьи «) и университета «Синергия» были вручены 9 июня в Москве в рамках партпроекта «Дом садовода - опора семьи».

Как сообщил координатор партпроекта, председатель Союза садоводов, депутат Госдумы Олег Валенчук, диплом об окончании курса и удостоверение гособразца о повышении квалификации в сфере управления некомммерческими объединениями получили более ста слушателей.

Слушатели курсов, которые проводились в режимах офф и онлайн, научились управлению СНТ - от делопроизводства до решения земельных споров, ведению бухгалтерского учета и отчетности со знанием специфики некоммерческого объединения. Председатели СНТ приобрели знания по эффективному взаимодействию с органами власти и различными ведомствами, решению внутренних вопросов, связанных с электрохозяйством, охраной и благоустройством территории. На очных встречах с экспертами обучающиеся могли задавать вопросы вживую и вести дискуссию с другими участниками.

«Мы впервые в России вручаем подобные дипломы нашим садоводам, это серьезный официальный документ об управлении некоммерческим садоводческим объединением, который позволит его руководителю быть юридически подкованным, знающим управленцем. Мы надеемся, что подобный обучающий курс ляжет в основу обучающего регстандарта в этой сфере, для этого в ближайшем будущем партпроект будет подключать новые регионы. Скоро филиалы Университет садоводов откроются в Севастополе, Тюмени, Твери, Ярославле, Махачкале, Челябинске. А это значит, что еще больше членов садоводческих товариществ овладеют крайне востребованной для них наукой», - отметил депутат.

Валенчук также сообщил, что эксперты партпроекта планируют запуск двух новых образовательных программ – в июле стартуют курсы по документообороту и налогообложению СНТ.