Житель села Купино Белгородской области достраивает галеон

Это тип многопалубного судна, которое использовали в средневековье. Прообразом белгородскому мастеру послужил галеон Золотая лань легендарного английского мореплавателя Фрэнсиса Дрейка, сообщает Общественное Телевидение России.

Валерий Кику построил почти точную копию того судна: его версия всего на пять метров короче. Но вот назначение этого судна принципиально иное. Внизу оборудованы мастерская и гараж. А верхняя палуба – как у настоящего корабля. Чертежи для будущего галеона Валерий искал в книгах и интернете. Сначала собрал маленькую копию с соблюдением всех деталей. Теперь мечтает с такой же точностью достроить большую.

Валерий Кику, корабел-любитель:

"Планируется не только построить именно корабль, но и оснастить всеми вот этими деталями, которые были именно в то время. То есть это будут и пушки и якоря и всякие веревки, канаты и блоки".