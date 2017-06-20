В Москве снесено 96% пятиэтажек «первой волны»

Во вторник рабочие приступили к сносу последней пятиэтажки первой волны на северо-западе Москвы. Таким образом, осталось демонтировать 57 домов, а программа сноса в общем выполнена на 96%.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. Он напомнил, что первая волна сноса так называемых "хрущевок" была запущена в 90-е годы прошлого века. Общая площадь домов, подлежащих сносу, превысила 6,3 млн. кв. метров, жилищные условия улучшили около 450 тыс. человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Твиттере.