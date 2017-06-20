На участке Абганерово – Гнилоаксайская ввели второй железнодорожный путь

На Приволжской железной дороге в рамках комплексной реконструкции участка станция имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла завершен очередной этап по строительству вторых путей. Открыто движение на участке Абганерово – Гнилоаксайская Волгоградского региона Приволжской железной дороги, протяженность которого 21 км.

В ходе реализации проекта строителями была произведена отсыпка земляного полотна, проложены водопропускные трубы, установлено 555 опор контактной сети, обновлена система сигнализации, централизации, блокировки, связи и электроснабжения, уложено 20 стрелочных переводов.

В рамках проекта были проведены работы по реконструкции станции Абганерово. На станции уложены новые пути протяженностью 3,4 км, построены две пассажирские платформы длиной 252 м 102 м. Произведена модернизация устройств электрификации станции, что позволило обеспечить пропуск тяжеловесных и длинносоставных поездов на электротяге. Для усиления мер безопасности вдоль железнодорожных путей станции были установлены шумозащитные экраны.

Проектом также предусмотрено улучшение условий труда железнодорожников. На станции для специалистов Волгоградской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, а также работников путевого комплекса были построены два новых производственных здания, в которых рас­полагаются мастерские, санитарно-бытовые помещения, гаражи для специализированной техники.

Ввод в эксплуатацию вторых путей на данном участке с закрытием разъезда Капкинский позволило значительно увеличить пропускную способность данного направления, а также подготовить железнодорожную инфраструктуру к движению тяжеловесных грузовых поездов весом свыше 6 тыс. тонн.