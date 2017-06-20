Граждане РФ, выступающие против запрета гей-пропаганды в стране, должны отказаться от российского паспорта. Об этом заявил Виталий Милонов.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Европейский суд по правам человека признал принятый по инициативе Милонова закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений неправомерным. Известно, что жалобу в ЕСПЧ подали российские гей-активисты.

Комментируя решение суда, Милонов в разговоре с порталом Life посоветовал противникам этого закона отказаться от российского гражданства, поскольку на родине они, по мнению депутата Госдумы, никому не нужны. Парламентарий считает, что новым постоянным местом жительства гей-активистов должен стать Киев, где с недавнего времени официально проводят ЛБГТ-акции.

Также Виталий Милонов заявил, что на вердикт ЕСПЧ России обращать внимания не нужно. При этом властям РФ, по словам депутата, необходимо подумать об ответных шагах, чтобы пресечь в будущем попытки вмешательства во внутренние дела страны.