В работе Skype произошел глобальный сбой по всему миру
20 июня 2017, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи разных уголков планеты жалуются на глобальный сбой в работе Skype. Сервис недоступен в Швейцарии, Пакистане, Великобритании, Белоруссии и других странах.
Сбой затронул не только версии программы для персональных компьютеров, но и приложения в смартфонах. Одни пользователи не могут совершать звонки в Skype, другие испытывают проблемы с текстовыми сообщениями.
Служба поддержки Skype активно работает над устранением проблемы, хотя еще накануне вечером заверяла пользователей, что проблемы с подключением устранены.