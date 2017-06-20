В работе Skype‍ произошел глобальный сбой по всему миру

Пользователи разных уголков планеты жалуются на глобальный сбой в работе Skype. Сервис недоступен в Швейцарии, Пакистане, Великобритании, Белоруссии и других странах.

Сбой затронул не только версии программы для персональных компьютеров, но и приложения в смартфонах. Одни пользователи не могут совершать звонки в Skype, другие испытывают проблемы с текстовыми сообщениями.

Служба поддержки Skype активно работает над устранением проблемы, хотя еще накануне вечером заверяла пользователей, что проблемы с подключением устранены.



