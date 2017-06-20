Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы Путину

Главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев подал заявление об уходе по собственному желанию после того, как онкобольная пациентка пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту.



Дарья Старикова по время «Прямой линии» пожаловалась главе государства, что ей поздно диагностировали рак четвертой стадии. В Апатитах врачи долгое время лечили ее о межпозвоночного остеохондороза. Онкологическое заболевание девушке в итоге диагностировали в Мурманске, но время было упущено – болезнь зашла слишком далеко.



После «Прямой линии» Старикову госпитализировали в Институт онкологии им. Герцена в Москве. Следственный комитет возбудил против местных врачей уголовное дело о халатности. Однако депутат Мурманской областной думы Александр Макаревич заявил РБК, что депутаты направляли в администрацию президента жалобы на состояние системы здравоохранения в регионе в октябре 2016 года.



