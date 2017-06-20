Тарифы на услуги ЖКХ резко вырастут в Волгоградской области

С 1 июля в Волгоградской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Причем повышение это будет одним из самых крупных по стране. Так, меньше всего в Северной Осетии — на 2,5%, в Москве — на 7%.



А в Волгоградской области — аж на 9,8%, то есть практически самый нищий Волгоградский регион, не так давно занявший 72-е место в России по уровню доходов населения, опять впереди сытых столиц по величине поборов с народа?



При этом само решение по повышению, процесс его продвижения были, мягко говоря, удивительными для волгоградцев. Так, депутаты сразу ряда городских парламентов региона, которые по идее обязаны отстаивать интересы народа, обратились к губернатору с письменной просьбой повысить тарифы ЖКХ. Добавим, что накануне эти же депутаты получили «понятную и человеческую просьбу» от того же главы региона одобрить повышение тарифов и, вероятно, обратиться к нему с таким посланием.



Не в силах бороться с беспределом на местах, волгоградцы в который раз ищут ответа на свои горестные вопросы у федерального центра. Очередная петиция на имя президента появилась на сайте популярной интернет-платформы с требованием отменить рост коммунальных услуг в Волгограде! Но будет ли толк?

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