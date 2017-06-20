Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие миллиардеру Александру Мамуту, согласовывать с ведомством повышение цен на билеты более чем на 10%.



ФАС запретила киносетям устанавливать монопольно высокие цены на оказание услуг по показу кинофильмов и впредь обосновывать такую необходимость, сообщают «Ведомости».



Мамут с апреля владеет 75% сети «Формула кино», 25% принадлежат Владимиру Захарову. «Синема парк» перешел Мамуту от сына миллиардера Сулеймана Керимова Саида. Он в свою очередь приобрел крупнейшую сеть кинотеатров в 2014 году у Владимира Потанина.