В Москве состоялась крупнейшая сделка года: китайский бизнесмен приобрел у российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева один из самых знаменитых объектов недвижимости столицы – здание бывшего Военторга.



Основным владельцем офисного комплекса «Воздвиженка-центр» стала китайская Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана, ее партнером — российская Аvica Management Company, сообщают «Ведомости». Стороны не стали разглашать сумму сделки. Однако по оценке некоторых экспертов, она может достигать 10 млрд рублей.



Avica Property Investors управляет фондами, созданными структурами Рубена Варданяна и RD Group Гагика Адибекяна. Эти фонды владеют расположенным рядом с Военторгом бизнес-центром «Романов Двор», а также торговыми комплексами «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в подмосковной Барвихе.



Покупка Военторга стала первой инвестицией китайской Fosun Group в российский рынок недвижимости.



