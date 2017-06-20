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Россельхознадзор предупредил о массовых продажах просроченной рыбы

20 июня 2017, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Россельхознадзор предупредил о массовых продажах просроченной рыбы
pixabay.com

На Дальнем Востоке, Сибири и в западных регионах России возможен массовый вброс прошлогодней и некачественной рыбы под видом свежего улова, предупреждает Россельхознадзор.

У ведомства есть сведения, что не все продавцы смогли реализовать рыбу прошлогоднего улова, и чтобы ее сбыть, они могут прибегнуть к подмене. Как только на рынок хлынут первые партии рыбной продукции нового улова, продавцы попытаются под этим «соусом» продать старую, просроченную рыбу. Россельхознадзор призывает покупателей проявлять бдительность, что на практике не такая уж простая задача.

Как узнать в замороженной рыбине ее «возраст»? Специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид, в частности, на жабры и глаза, не стесняться спрашивать у продавцов сопроводительные ветеринарные документы. В первую очередь у рыбы портятся жабры. Вспомните пословицу "рыба тухнет с головы".  У свежей рыбы они закрытые, ярко-красные или розоватые, но никак не коричневые, без слизи и налета. Глаза у свежей рыбы прозрачные и немного выпуклые, а не замутненные и сморщенные.

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