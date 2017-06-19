Путина очень беспокоит падение рождаемости в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, на котором обсуждались также вопросы демографической политики, заявил о проблеме падения рождаемости. Глава государства озабочен этим снижением.

Владимир Путин не исключил усовершенствования системы социальных пособий для семей с детьми.

Он привел свежие цифры: за январь–апрель 2017-го по сравнению с тем же периодом 2016 года в стране родилось на 68,7 тысячи человек меньше.

Путин дал поручение проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, усовершенствовать систему социальных пособий для семей с детьми, решить проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях и предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.