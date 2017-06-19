Грозный признан самым безопасным городом России

Столица Чечни - Грозный - заняла первое место в рейтинге безопасности из 100 крупнейших городов России. К таким выводам пришли эксперты портала Domofond.ru, опросившие более 258 тысяч респондентов по всей стране.

В рамках опроса респонденты должны были оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале.

На второй позиции оказался Сочи, хотя скептики считают, что если бы опрос проводился много ранее Кубка конфедераций, то результат был бы не столь оптимистичен.

На третьем месте оказался Нижневартовск. Сургут занял четвертое место, а Армавир — пятое. Далее расположились Саранск, Мурманск, Чебоксары и Нижнекамск.. Замкнул десятку наиболее безопасных городов Владикавказ.

Москва оказалась лишь на 31 месте, а Санкт-Петербург и вовсе на 42-м.