Роскомнадзор потребовал удалить фильм Стоуна о Путине со 103 сайтов
19 июня 2017, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Роскомнадзор потребовал удалить из интернета пиратские копии документального фильма о Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном.
По данным ведомства, лента незаконно была размещена на 103 сайтах. После предупреждения Роскомнадзора фильм был удален с 81 интернет-ресурса.
Напомним, премьера фильма Стоуна о президенте РФ состоялась в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Сегодня первая серия ленты будет показана на российском телевидении. Ранее «Аргументы недели» писали, что беседовавший с Владимиром Путиным на протяжении многих часов Оливер Стоун восхитился выносливостью российского лидера.