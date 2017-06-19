Роскомнадзор потребовал удалить фильм Стоуна о Путине со 103 сайтов

Роскомнадзор потребовал удалить из интернета пиратские копии документального фильма о Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном.

По данным ведомства, лента незаконно была размещена на 103 сайтах. После предупреждения Роскомнадзора фильм был удален с 81 интернет-ресурса.

Напомним, премьера фильма Стоуна о президенте РФ состоялась в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Сегодня первая серия ленты будет показана на российском телевидении. Ранее «Аргументы недели» писали, что беседовавший с Владимиром Путиным на протяжении многих часов Оливер Стоун восхитился выносливостью российского лидера.