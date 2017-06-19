В ВГТРК опровергли сообщение об уходе Киселева

Информация о вероятном уходе Дмитрия Киселева из холдинга ВГТРК не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Заявление пресс-службы процитировало агентство RNS. В ВГТРК заметили, что у программ, которые ведет Дмитрий Киселев, высокие рейтинги, поэтому о его уходе речь не идет.

Сообщение о том, что Киселев может в ближайшие месяцы покинуть холдинг, появилось ранее в понедельник на сайте Znak.com. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что в Кремле в преддверии президентских выборов планируют поменять информационную политику, что требует появления на российском телевидении новых лиц.