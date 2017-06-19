В России с июля начнут выдавать электронные больничные

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с июля практика выдачи электронного больничного листа распространится по всей стране. При этом на первом этапе бумажный вариант этого документа сохранится.

По его словам, такая система удобнее и быстрее, чем оформление бумажного больничного листа. Глава правительства подчеркнул, что электронный документ нельзя подделать или потерять. Дмитрий Медведев отметил, что бумажные документы будут использоваться до тех пор, пока россияне не привыкнут к новым решениям. По электронным больничным уже с июля можно будет получать пособия по нетрудоспособности, беременности и родам.

В апреле Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон об «электронных больничных», которые признаются наряду с общепринятыми бумажными листками временной нетрудоспособности. Владимир Путин подписал закон, позволяющий оформлять больничные в электронном виде в мае.