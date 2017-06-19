Работа в государственной медицине все менее популярна

Каждый второй российский врач предпочел бы работать в коммерческой клинике. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом независимого мониторинга медуслуг и охраны здоровья человека "Здоровье" совместно с экспертами ОНФ.

Работа в государственной медицине становится все менее популярной из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Уже подрабатывают в частном секторе 21% врачей и 12,5% среднего медперсонала. Полную ставку в коммерческих учреждениях взяли 6% врачей.

Как отметил директор Фонда "Здоровье", член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов, "поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге".