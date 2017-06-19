СМИ сообщили о возможном уходе Дмитрия Киселева из холдинга ВГТРК

Дмитрий Киселев в ближайшие месяцы может покинуть холдинг ВГТРК. Об этом стало известно СМИ.

Как пишет издание Znak.com, предполагается, что осенью текущего года Киселев уйдет с поста замруководителя холдинга. Эксперты, ставшие собеседниками журналистов, связали возможные кадровые перестановки в ВГТРК с грядущими выборами. Перед началом президентской кампании Кремль, по словам источников, знакомых с ситуацией, намерен поменять свою информационную стратегию, что потребует появления на телевидении новых лиц.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Дмитрий Киселев назвал причину появления ссадин на своем лице.