В МВД РФ одобряют закон о запрете интернет-сервисов, которые обходят блокировку

Запрет так называемых анонимайзеров (сервисы, которые позволяют в интернете просматривать заблокированные сайты), поддерживают в МВД России. Однако, силовики считают, что закон требует доработки.

Концепция закона о запрете анонимайзеров правильная, но сам законопроект требует серьезной доработки, считает заместитель начальника Управления "К" главка российской полиции Олег Свяцкий, сообщает ТАСС.

Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, Свяцкий сказал, что МВД всячески поддерживает изменения, которые касаются уточнения терминов по порядке блокирования сайтов противоправного контента, но при этом «утяжеляется» сам закон, а некоторые предложения закона по технике исполнения явно требуют доработки.