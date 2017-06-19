Крымские ополченцы отмахнулись от трансвеститов

В Народном ополчении Крыма открестились от темы, касающейся желания трансвеститов Украины пройти маршем по улицам республики.

Напомним, что участница киевского «марша равенства», который прошел в Киеве в воскресенье, травести-дива Жанна Симеиз пообещала провести подобный марш в Крыму после его «деоккупации». Она заявила, что марш пройдет на полуострове во второй день «освобождения», сообщает "АН-Крым".

При этом в пресс-службе Народного ополчения Крыма «Аргументам недели – Крым» отказались комментировать эту тему. Причина – гомосексуалы и трансвеститы не входят в компетенцию ведомства.

Своего рода брезгливость к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации присуща людям в форме.