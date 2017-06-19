Полиция подтвердила применение газа в отделении с задержанными

Полиция Петербурга подтвердила, что в 33-м отделе, где содержались задержанные на несанкционированной акции на Марсовом поле 12 июня, был применен перцовый газ.



В ГУ МВД Северной столицы подчеркнули, что спецсредство применили к задержанному за мелкое хулиганство, который стал «вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения». После этого, как уверяют в полиции, задержанных на акции 12 июня незамедлительно препроводили в зал совещаний. Полиция также подтвердила, что «скорую помощь» в отделение вызвала одна из задержанных по своему телефону.



Как ранее сообщали СМИ, задержанные 12 июня на несогласованной акции оппозиции в Петербурге рассказывают о распылении полицейскими 33 отдела полиции Северной столицы в камере газового баллончика, По их словам, полицейские пытались усмирить задержанного буйнопомешанного, который не имел никакого отношения к митингу и был задержан в другом месте. Для этого его отвели в отдельную камеру, где ударили дубинкой и распылили в ней газ из перцового баллончика. При этом полицейские не учли особенностей системы вентиляции: газ проник в соседнюю камеру, где располагались 11 человек, один из которых был астматиком.

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