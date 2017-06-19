Ужин с Атамбаевым сорвал планы Путина

Будет обидно, если планам президента России Владимира Путина не суждено будет сбыться. Из-за неформального ужина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым Путин может пропустить российскую премьеру фильма Оливера Стоуна.



Сегодня вечером на Первом канале состоится долгожданный показ первой части документальной ленты «Интервью с Путиным», активно разрекламированной на российском ТВ. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. "Но, конечно, этот фильм все-таки стоит особняком", – отметил представитель Кремля.

Думается, эту ленту российский президент должен посмотреть хотя бы из уважения к ее автору, трижды обладателю «Оскара» - американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который трудился над лентой в течение двух лет: Стоун и его команда отсняли 20 часов видеозаписей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм. Ранее мировая премьера фильма состоялась на кабельном канале Showtime. В Кремле тоже с нетерпением ждали выхода интервью.



