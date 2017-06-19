Эксперты узнали, кто готов изменять своим супругам в отпуске

Эксперты в области туризма провели опрос, касающийся морально-нравственного поведения людей во время отдыха на курорте. Результаты исследования показали, что россияне намного более верны своим вторым половинкам, чем жители Европы.

Туристический сервис Momondo провел опрос среди 25 тысяч отдыхающих из 23 стран мира. Экспертов интересовало, кто из иностранцев изменяет своим любимым на отдыхе.

Как оказалось, главные изменщики – это жители Швейцарии (41%), сообщает паблик Mash. На втором месте в рейтинге неверности – безэмоциональные и прагматичные финны, а на третьем месте – горячие итальянцы. Наши соотечественники в большинстве своем придерживаются крепких морально-нравственных устоев, не подразумевающих адюльтера вдали от своих половинок. 68% опрошенных россиян никогда не заводили себе курортных романов.

Отважится на любовную авантюру с последующей изменой во время отпуска готовы лишь 29% наших соотечественников. Исключая собственную неверность, они не допускают измены и с противоположной стороны. Опрос показал, что россияне – самая ревнивая нация: лишь 28% опрошенных готовы отпустить своих партнеров путешествовать в одиночестве.



