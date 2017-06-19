Алексей Баталов указал в завещании обеих дочерей, но сделал оговорку

Младший брат Алексея Баталова (кровные братья по матери) Михаил Ардов, в миру - отец Михаил, рассказал о наследниках актера. Ранее в СМИ появилась информация, что перед смертью актер отрекся от старшей дочки и внучки.

Брат узнал о смерти Алексея Владимировича одним из первых. Народный артист СССР умер во сне в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра. За жизнь актера до самого последнего дня боролась его жена Гитана, с которой он прожил в браке более 60 лет. Баталов был опорой своей семьи, ведь младшая дочь актера — 49-летняя Мария — инвалид детства по ДЦП. Супруга актера, в прошлом артистка цирка, целиком посвятила себя уходу за единственным ребенком.

По словам Ардова, теперь ухаживать за Марией будет помогать вдове дочь актера от первого брака – 62-летняя Надежда, у которой есть свои дети и внуки. Девочки дружили и общались на праздниках. Актриса Наталья Дрожжина вспоминает, как Маша каждый год праздновала свой день рождения в Доме литераторов и при этом всегда приглашала Надю. Та приходила с цветами и подарками.

По рассказам друзей, Баталов указал в завещании обеих дочерей, но с одной оговоркой, пишет «Экспресс газета». Квартира и дача после его смерти достанется сначала младшей дочери — 49-летней Марии, а после ее смерти имущество отойдет старшей.

Прощание с Алексеем Баталовым состоялось сегодня в Центральном доме кино, после чего он будет похоронен, согласно его последней воле, на Преображенском кладбище, рядом с могилой его матери.



