Крымские поля не оставляют никого равнодушными

Туристы фотографируются на бескрайних фиолетовых просторах, увозя домой огромные букеты этих прекрасных цветов.

Дорога Керчь – Симферополь изобилует цветовыми полями – то попадаются красные маковые, то фиолетовые лавандовые.

Машины останавливаются постоянно – пассажиры идут к природному великолепию, делают селфи, рвут букеты и возвращаются обратно довольные жизнью. На предположение, что, мол «Вы ж так все поля повыдергаете!» отвечают: не крымчане – «У вас их много!»; крымчане – «У нас их много!», пишет "АН-Крым".