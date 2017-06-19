Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс РФ

С 19 июня действуют новые поправки в Трудовой Кодекс РФ, - президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который устанавливает порядок использования неполного рабочего времени.

Документ размещен на официальном сайте Кремля. Изменения коснулись 93, 101, 108, 152 и 153 статей Трудового Кодекса.

Поправки «уточняет порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха», - сообщает документ. Новый закон, в частности, вводит правило, согласно которому работник, если он трудится неполный рабочий день, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если трудовым соглашением сторон установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).