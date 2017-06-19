Самолет МЧС вылетел за онкобольной девушкой, которая дозвонилась Путину

Дарья Старикова, больная раком 4 степени, будет доставлена на лечение в Москву. Спецсамолет МЧС уже вылетел в Мурманск, чтобы забрать девушку. Дарья дозвонилась на «Прямую линию» к Путину из города Апатиты.

Дарья Старикова так переживала во время звонка президенту, что состояние онкобольной девушки, и без того критическое, резко ухудшилось и Дарья была госпитализирована в клинику Мурманска. Напомним, Дарья пожаловалась Путину на проблемы в здравоохраннении в ее родном городе. По факту обращения Дарьи региональная Прокуратура и СК начали проверки. А девушке обещают всяческую помощь в лечении, вплоть до обращения к зарубежным специалистам.

Во время перелета за состоянием девушки будут следить врачи отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Дарья Старикова будет госпитализирована в институт онкологии им. Герцена в Москве.