В Совфеде РФ прокомментировали инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что Западная коалиция во главе в США сбила самолет сирийских ВВС. Такой конфликт может зайти весьма далеко и приведет к ответным действиям, считает Владимир Джабаров.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил журналистам, что инцидент со сбитым истребителем САР приведет к ответному удару ПВО Сирии по самолетам коалиции, сообщает RT.

Сенатор считает, что дипломаты США и Сирии должны немедленно встретиться и взять ситуацию под контроль. Сбивать истребители ВВС САР для коалиции недопустимо. Сирийские ПВО имеют на вооружении комплексы С-300, а российскую базу охраняют комплексы С-400, поэтому ситуация со сбитым истребителем может вылиться в крупный конфликт.