Россияне выступают против «презумпции доверия» сотрудникам полиции

Петиция против введения так называемого принципа «презумпции доверия» к сотрудникам правоохранительных органов набрала более 200 тысяч подписей на сайте Change.org.

Ее автор адвокат Филипп Чимакадзе считает, что закон, согласно которому граждане должны безоговорочно «доверять» любым действиям полицейских, развяжет им руки и приведет к произволу со стороны правоохранительных органов. Адвокат отметил, что на юридическом языке обязанность доверять даже заведомо противоправным действиям полицейских означает безусловное повиновение, что нарушает Конституцию РФ, где прописана недопустимость ограничения прав и свобод граждан.

В МВД «презумпцию доверия» полицейским одобряют. Замминистра ведомства Игорь Зубов порекомендовал доказывать незаконность сотрудников правоохранительных органов в судебном порядке.