Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев

Ранее «Аргументы надели» сообщали про доклад верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который он зачитал перед СМИ в Женеве. Привел комиссар и рейтинг стран, которые принимают мигрантов.

Согласно статистике на конец 2016 года наша страна приняла на своей территории порядка 230 тыс. беженцев, сообщает ТАСС.

Российский показатель – пятый в Европе после Турции, Германии, Франции и Швеции. В конце 2016 года в России находилось 228 тыс. 990 беженцев. Турция к тому времени приняла у себя 2,9 млн. беженцев, а Германия - 669 тыс. 482 человек. 304 тыс. 546 беженцев укрылись во Франции и 230 тыс. 164мигрантов приняла Швеция.

По приему беженцев Турция лидирует и в мире: намного меньше беженцев принял Пакистан (1,4 млн), а третье место в этом рейтинге занимает Ливан, принявший у себя свыше миллиона мигрантов.