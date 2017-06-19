Московский зоопарк пополнился индийским слоненком

В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок, сообщает мэрия российской столицы со ссылкой на пресс-службу зоопарка. Уже скоро его смогут увидеть посетители зоосада.

Как отметили в пресс-службе, большую часть времени слоненок проводит с мамой, которая кормит его молоком каждые полтора часа.

Во вторник, 20 июня,‬ в Московском зоопарке состоится праздник, посвященный Всемирному дню защиты слонов в зоопарках.

В Московском зоопарке живут азиатские (индийские) слоны, поэтому этот праздник мы решили посвятить традициям и культуре Индии. Во время праздника гостей зоопарка познакомят с традиционной индийской музыкой и танцами, пройдут мастер-классы и торжественное шествие по территории зоопарка.

Московский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в празднике, который начнется в 8:00 и продлится весь день.