Счетная палата выявила нарушения в Минобрнауки на несколько миллиардов

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру из-за нарушений в Минобрнауки, выявленных в ведомстве в 2016 году. По итогам проверки было принято решение обратиться также в Федеральную антимонопольную службу и Минфин.

Как передает РБК, проверка показала, что сотрудники министерства без одобрения правительства перевели 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Также в документе, на который ссылается издание, говорится об обнаружении конфликта интересов по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 миллиона рублей, а 8 миллионов рублей были заплачены за невыполненные работы. Также министерство из 384 миллионов рублей, заложенных на гранты фонду "История отечества" и студентам, выплатило только 102,8 миллиона рублей, а 1,6 миллиарда рублей были распределены некорректно.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство изучит и учтет все замечания Счетной палаты.