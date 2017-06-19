Варламов предложил Юлии Навальной выдвинуться в президенты вместо мужа

Известный блогер Илья Варламов выдвинул оригинальное предложение, которое по его мнению, поможет решить проблему с судимостью оппозиционного политика Алексея Навального, которая мешает ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Варламов предложил жене Навального Юлии самой выдвинуться в президенты России. В качестве доводов он приводит следующие преимущества в своем блоге: «Юля красивая, неплохо говорит, бок о бок с мужем и на судах и на митингах. Юля могла бы в решающий момент взять знамя и пойти на выборы вместо самого Навального!».

Блогер считает, что электорат Алексея Навального охотно примет кандидатуру Юлии Навальной и «на руках понесет в Кремль». В избирательном штабе оппозиционера «план Б», предложенный Варламовым, пока не прокомментировали, пишет «Общая газета».



