Из-за обслуживания самолета Медведева в «Пулково» задержали несколько рейсов

В питерском аэропорту «Пулково» задержали несколько пассажирских рейсов из-за вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева, который гостил в северной столицы последние три дня.



17 июня он присутствовал на открытии Кубка конфедераций и посмотрел стартовый матч сборной России против Новой Зеландии (2:0), а в пятницу, 16 июня, для него закрывали юрфак СПбГУ – выпуску Дмитрия Медведева исполнилось тридцать лет.

Пассажирам задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт и попросили набраться терпения. Ждать пришлось не слишком долго – рейсы в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты вылетели с опозданием 20-53 минуты, сообщает «Фонтанка».