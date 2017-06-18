Захарова сравнила свои брифинги с детской телепрограммой

Мария Захарова в шутку сравнила свои брифинги с детской телепрограммой.

Такое заявление спикер российского МИД сделала в интервью телеканалу «Мир». Захарова с улыбкой заметила, что проводимые ею брифинги уже сравнялись по популярности с передачей «Спокойной ночи, малыши».

Кроме того, дипломат призналась журналистам, что при ее плотном рабочем графике приходится очень многим жертвовать. В частности, Захарова, по ее словам, была вынуждена «законсервировать» часть своих хобби, потому что на них не остается времени.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Украины Павла Климкина о том, что НАТО есть чему поучиться у его страны.